Рамзан Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко в пятом раунде

О возможной тактике боя против мастера единоборств глава Чечни написал сегодня в своем Telegram-канале. По его словам, если бой состоится, то он 4,5 раунда будет бегать по рингу, а в последнем раунде нанесет единственный решающий удар. На прошлой неделе глава Чечни бросил Емельяненко-младшему вызов. Боец смешанных единоборств согласился выйти на ринг, предоставив сопернику право выбрать правила и место проведения поединка