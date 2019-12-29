Рамзан Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко в пятом раунде

О возможной тактике боя против мастера единоборств глава Чечни написал сегодня в своем Telegram-канале. По его словам, если бой состоится, то он 4,5 раунда будет бегать по рингу, а в последнем раунде нанесет единственный решающий удар. На прошлой неделе глава Чечни бросил Емельяненко-младшему вызов. Боец смешанных единоборств согласился выйти на ринг, предоставив сопернику право выбрать правила и место проведения поединка
2019-12-29T21:00:00+03:00
2019-12-29T21:03:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:00, 29 декабря 2019
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