В уходящем году в США зарегистрировали 41 массовое убийство

Речь идет о случаях, когда погибали четыре и более человек. За исключением восьми случаев, преступники использовали в качестве орудия убийства огнестрельное оружие. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на журналистскую базу данных созданную совместно с изданием USA Today и Северо-Восточным университетом. По их данным, общее число жертв таких нападений составило 211 человек.