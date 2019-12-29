В уходящем году в США зарегистрировали 41 массовое убийство

Речь идет о случаях, когда погибали четыре и более человек. За исключением восьми случаев, преступники использовали в качестве орудия убийства огнестрельное оружие. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на журналистскую базу данных созданную совместно с изданием USA Today и Северо-Восточным университетом. По их данным, общее число жертв таких нападений составило 211 человек.
2019-12-29T20:30:00+03:00
2019-12-29T20:33:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 29 декабря 2019
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