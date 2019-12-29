В Лондоне на стенах синагоги и нескольких других зданий появились надписи антисемитского содержания

Как пишет «Гардиан», граффити изображают звезду Давида рядом с числами «9» и «11» – датой терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Полиция расследует инцидент как преступление на почве ненависти, задержаний пока не было. В субботу, на седьмой день Хануки, в пригороде Нью-Йорка с вооруженный ножом человек напал на дом хасидского раввина. пострадали не менее пяти человек. Нападавший арестован. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал случившееся актом внутреннего терроризма, спровоцированным ненавистью.
2019-12-29T20:30:00+03:00
2019-12-29T20:32:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 29 декабря 2019
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