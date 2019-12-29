В Лондоне на стенах синагоги и нескольких других зданий появились надписи антисемитского содержания

Как пишет «Гардиан», граффити изображают звезду Давида рядом с числами «9» и «11» – датой терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Полиция расследует инцидент как преступление на почве ненависти, задержаний пока не было. В субботу, на седьмой день Хануки, в пригороде Нью-Йорка с вооруженный ножом человек напал на дом хасидского раввина. пострадали не менее пяти человек. Нападавший арестован. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал случившееся актом внутреннего терроризма, спровоцированным ненавистью.