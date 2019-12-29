Посольство США в Киеве приветствовало обмен с Донбассом удерживаемыми лицами

Соответствующее заявление было опубликовано вTwitter американской дипмиссии. Посольство напоминает, что условия обмена были согласованы в рамках нормандского саммита, 9 декабря. В посольстве также отметили, что США продолжают поддерживать украинское правительство.
2019-12-29T20:30:00+03:00
2019-12-29T20:31:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 29 декабря 2019
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