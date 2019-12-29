ФСБ, благодаря данным от американских коллег, удалось предотвратить теракты в новогодние праздники

Задержаны двое подозреваемых граждан России, которые планировали акты терроризма в Санкт-Петербурге в людных местах. Как сообщает ЦОС ФСБ, у задержанных изъяты улики, подтверждающие подготовку ими террористических актов. Возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин в по телефону поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию.
2019-12-29T20:30:00+03:00
2019-12-29T20:31:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 29 декабря 2019
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