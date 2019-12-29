Полиция Пензы проверяет информацию о неизвестном в костюме Деда Мороза, якобы раздававшем детям снюс под видом конфет

Как сообщает региональное управление внутренних дел, в полицию поступили сообщения, что снюс распространялся у одной из гимназий. Снюс был запрещен к обороту в России в 2015 году, но поставщики нашли альтернативу – бестабачные никотиновые конфеты.
2019-12-29T19:32:00+03:00
2019-12-29T19:34:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2562633-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:32, 29 декабря 2019
Загрузка комментариев...