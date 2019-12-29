Генпрокуратура России не согласилась с квалификацией преступления по делу сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца

Об этом «МБХ медиа» сообщила адвокат Мари Давтян. По ее словам Генпрокуратура не подписала обвинительное заключение по делу, так как не готова квалифицировать преступление как убийство группой лиц по предварительному сговору. Защита настаивает, что это не было обычное убийство — это была необходимая оборона. Давтян отметила, что у нее пока нет официальных документов, но судя по той информации, которая у нее есть, Генеральная прокуратура тоже видит в этом деле необходимую оборону. 26 декабря «Коммерсант» сообщил, что Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение по делу, однако причина такого решения не называлась. Решение о возврате уголовного дела в Следственный комитет принял заместитель генпрокурора России Виктор Гринь.