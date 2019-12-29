«Ростелеком» не выявил утечек данных пользователей портала госуслуг

Как сообщили в пресс-службе компании, сообщения СМИ на этот счет подтверждения не получили. Все подсистемы инфраструктуры электронного правительства функционируют в штатном режиме, данные надежно защищены. В Ростелекоме не исключили, что инцидент, о котором писал Ъ, может быть связан с работой регионального мобильного приложения «Госуслуги Югры», который разработан по заказу местных властей и функционирует автономно от портала госуслуг.