«Ростелеком» не выявил утечек данных пользователей портала госуслуг

Как сообщили в пресс-службе компании, сообщения СМИ на этот счет подтверждения не получили. Все подсистемы инфраструктуры электронного правительства функционируют в штатном режиме, данные надежно защищены. В Ростелекоме не исключили, что инцидент, о котором писал Ъ, может быть связан с работой регионального мобильного приложения «Госуслуги Югры», который разработан по заказу местных властей и функционирует автономно от портала госуслуг.
2019-12-29T19:31:00+03:00
2019-12-29T19:33:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 29 декабря 2019
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