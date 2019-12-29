Путин поблагодарил Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России

Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России. Как сообщает пресс-служба Кремля, по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор с президентом США. О каких именно терактах шла речь, не уточняется. Директор ФСБ РФ Александр Бортников в октябре сообщал, что США предоставили России новую информацию о готовившихся терактах на российской территории. Подробности Бортников не раскрывал. В 2017 году спецслужбы США уже предупреждали российских коллег о готовящемся теракте в Казанском соборе в Петербурге и в других людных местах города.