Сотрудники ФСБ 27 декабря задержали двух россиян, готовивших теракты в Петербурге в новогодние праздники

У задержанных изъяты улики, подтверждающие из замыслы. Как сообщил ТАСС в ЦОС ФСБ, информация о готовившихся терактах была предоставлена США. В ФСБ утверждают, что подозреваемые планировали взрывы в местах массового скопления людей. Возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за эту информацию, поступившую по линии спецслужб.
2019-12-29T19:30:00+03:00
2019-12-29T20:01:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 29 декабря 2019
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