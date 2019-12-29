Сотрудники ФСБ 27 декабря задержали двух россиян, готовивших теракты в Петербурге в новогодние праздники

У задержанных изъяты улики, подтверждающие из замыслы. Как сообщил ТАСС в ЦОС ФСБ, информация о готовившихся терактах была предоставлена США. В ФСБ утверждают, что подозреваемые планировали взрывы в местах массового скопления людей. Возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за эту информацию, поступившую по линии спецслужб.