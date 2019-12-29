В Чехии продолжается молодежный Чемпионат мира по хоккею

Сегодня сборная России сыграет с командой США.

Нашей молодежке после оглушительной победы над Канадой отдыхать некогда. Спустя сутки подопечные Валерия Брагина вновь выйдут на лед против принципиального соперника –команды США. . После завершения второго тура в группе, где выступают россияне, сложилась весьма интересная ситуация – у всех пяти команд сейчас — по одной победе и одному поражению. И равное количество очков! В таблице наши стоят первыми – но исключительно благодаря разнице шайб, заработанной в игре с Канадой.

К слову, не смотря на крупный счет, встреча отобрала у наших молодых хоккеистов немало сил. Так что сегодня Российская команда даже отказалась от утренней раскатки перед матчем.

Отметим, что сборные России и США встречались на молодёжных первенствах 20 раз. Наши одержали 11 побед и уступили в девяти матчах, в том числе в полуфинале прошлогоднего ЧМ.

Встреча молодежных сборных России и США начнется в 21 час. Трансляция на МАТЧ ТВ.