Эксперт ООН заявил об угрозе для жизни Джулиана Ассанжа

Причиной названы психологические пытки.

Спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер сообщил, что за Джулианом Ассанжем ведется постоянное наблюдение, которое не прекращается даже ночью. По мнению эксперта, этот «стресс-фактор сделал его чрезвычайно уязвимым». Мельцер посещал основателя Wikileaks в мае и уже тогда заметил «клинически измеримые последствия психологических пыток» и нарушение когнитивных способностей. Спецдокладчик ООН обратил внимание, что права Ассанжа постоянно нарушаются и ему не дают общаться со своим американским адвокатом. В связи с этим возникли опасения, что у основателя Викиликс произойдет нервный срыв и другие нарушения здоровья, которые могут привести даже к смерти. Нильс Мельцер призвал не выдавать Ассанжа США.

Дело о регулярных слежках для американских властей может стать причиной для отказа Британии в экстрадиции его в Соединенные штаты. Так считает адвокат Аитор Мартинез, который занимается координацией защиты основателя Wikileaks в Испании по вопросам экстрадиции и шпионажа против него.

В конце мая власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.