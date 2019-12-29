Минкомсвязь начал проверку обстоятельств утечки данных пользователей портала «Госуслуги» в ХМАО

Минкомсвязь начал проверку обстоятельств утечки данных пользователей портала «Госуслуги» в Ханты-Мансийском автономном округе. О том, что личная информация 28 тыс. человек оказалась в открытом доступе, сообщил «Коммерсант». По его сведениям, в сеть попали фамилии и имена людей, их СНИЛС и ИНН, номера телефонов, адреса электронной почты и информация о детях. По данным Ъ, причиной случившегося стала техническая ошибка.
2019-12-29T19:01:00+03:00
2019-12-29T19:05:07+03:00
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19:01, 29 декабря 2019
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