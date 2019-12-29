Z Архив новостей новости
5 5 6 1353
20:00, 29 декабря 2019

Большой обмен удерживаемыми лицами состоялся сегодня между самопровозглашенными республиками Донбасса и Киевом

Первый за два года большой обмен удерживаемыми лицами состоялся сегодня между самопровозглашенными республиками Донбасса и Киевом. ЛНР и ДНР, по сведениям ТАСС, передали 76 человек, Киев вернул 124 человека. Обмен прошел на линии соприкосновения сторон на КПП в районе Горловки. За ним наблюдали представители ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. Обмен показал положительную динамику в урегулировании конфликта на Востоке Украины, но обеим сторонам пришлось столкнуться с рядом трудностей. На это обращает внимание первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, в свою очередь, заявил , что обмен стал реальным результатом саммита в нормандском формате 9 декабря в Париже.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

Фильм «Союз спасения», независимо от своих выдающихся профессиональных качеств, порожден историческим запросом. Это эпоха через него говорит…

5 209 6 16903 27.12
#слушать 01:44:37 8читать ;смотреть $скачать 23.9 МБ
Блоги

+ Играй, анон. Плющев и Фельгенгауэр. Предновогоднее шоу Играй, анон. Плющев и Фельгенгауэр. Предновогоднее шоу Лучшие частушки из утренних эфиров «Эха» в одном фильме. Итоги года от Тани Фельгенгауэр и Саши Плющева. Путин, Навальный, Медведев, космонавт Серова, прогулки по тайге с Шойгу и даже червяки, страдающие от ветряков…

5 117 6 15691 11:03
8читать ;смотреть
Kобщество, искусство, события
Новости

Россия никому не позволит читать Москве нотации, заявил после визита в польский МИД посол нашей страны Сергея Андреева вызывали в министерство из-за высказываний Владимира Путина…

5 64 6 65708
Блоги

Алексей Мельников публицист

Тогда не отмечайте 9 мая Интересная трактовка памяти от российского МИДа. Тогда, если так желается «перелистнуть», то следует начать «листать» с себя. Либо всем можно, либо всем не стоит…

5 108 6 15274 24.12
Kистория, власть, политика, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Три с половиной года колонии — за «испуг» опричников? Самариддин Раджабов невиновен, как и другие «узники московского протеста». Он должен быть оправдан. А наказаны — те, кто его преследует…

5 96 6 13453 23.12
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

+ Владимир Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в нацистской Германии Владимир Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в нацистской Германии Так президент России охарактеризовал человека, обещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку…

5 270 6 40075 24.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, путин, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Попробуйте встать на место жертв сталинского режима Лет десять или двадцать спустя вы узнаете, что их просто расстреляли после зверских пыток или сослали в один из сотни лагерей. Да, теперь ваши родители официально реабилитированы, но кто вернет им и вам годы унижений и страданий?..

5 82 6 12688 25.12
Kобщество, политика, история, мнения
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Франко-польский Мадагаскарский план 1935-39 гг. и другие проекты переселения европейских евреев Документы, процитированные В.Путиным, относятся к 20 сентября 1938 года и 5 января 1939 года. В это время германского варианта Мадагаскарского плана не существовало даже в замысле…

5 347 6 53506 26.12
Kобщество, история, европа, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

+ Энтони Скарамуччи уверяет, что 45-й президент США снимется с выборов Энтони Скарамуччи уверяет, что 45-й президент США снимется с выборов Муч, как недавний инсайдер, действительно что-то знает или несет брехню? Обсудим…

5 223 6 38373 23.12
8читать ;смотреть
Kтрамп, сша, политика, видео, мнения
Блоги

Заявление журналистки «Базы» Анны Никитиной Далее этот сотрудник без достаточных на то оснований применил в отношении меня грубую физическую силу…

5 170 6 33174 23.12
Kрасследования, фсб, журналистика, сми, журналисты, мнения
Блоги

«Палкой снизу, бей!»: на Урале спецназ ФСИН выступил перед школьниками На церемонии посвящения детей в кадеты спецназ продемонстрировал школьникам несколько приёмов сдерживания толпы…

5 155 6 30823 23.12
Kшколы, образование, спецслужбы, видео, события
Новости

Пассажиров первого поезда из Санкт-Петербурга в Крым внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» Они попали в список за «сознательное нарушение государственной границы страны с целью проникновения в захваченный оккупантами Крым»...

5 28 6 5937
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Родина и Руслан Спецоперация против Шаведдинова – это прямая месть тех, чьи аферы ФБК расследовал. Но везде живут люди и не все они звери. Надеюсь, что Руслан выживет на Новой земле и останется там собой. Там будет очень тяжело…

5 34 6 7411 24.12
Kобщество, правосудие, мнения
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Версаль и Мюнхен: что хотел сказать Путин Основная идея Путина состоит в отрицании права Запада под видом «международного права» определять, где проходят границы «волевого» государства, несущего свой исторический и национальный опыт…

5 260 6 55921 25.12
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

Последние новости о Руслане Шаведдинове На каком основании к нему приставлен надзиратель? Почему призывника привезли насильно? Как ему можно не давать телефон?..

5 236 6 52776 25.12
Kобщество, армия, мнения
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

На амбиции — рубль, на остальное — гроши ВВ, вы считаете, что россияне обойдутся и безропотно оплатят ваши очередные геополитические игры. Которые не приносят, кстати говоря, никакой пользы стране, только вред…

5 242 6 80833 22.12
Kполитика, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Московская транспортная прокуратура начинает проверку обстоятельств сегодняшнего происшествия в аэропорту Шереметьево Утром «Сухой Суперджет 100», вылетающий в Самару, выехал со взлетной полосы на грунт…

5 11 6 41798
Интервью Интервью

Александр Лукашенко гость: Александр Лукашенко президент Республики Беларусь

3198993
Если Россия попробует нарушить наш суверенитет — этого уже Запад и НАТО не перенесет, потому что они сочтут это за угрозу им…
Читать и слушать целиком

5 219 6 165313 24.12
#слушать 01:51:41 8читать ;смотреть $скачать 25.6 МБ
Голосование
5 40 6 4307 24.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

+ Сколько стоит Крымский мост? Сколько стоит Крымский мост? Непомерно высокая стоимость моста через Керченский пролив — только малая доля той цены, которую наша страна платит за авантюру с аннексией Крыма. И дело не в сомнительных официальных цифрах, процентах доли бюджета или ВВП…

5 200 6 182459 25.12
8читать ;смотреть
Kобщество, крым, строительство, рф, политика, видео, мнения
Блоги

+ Baza: Мы знаем, что случилось в Магнитогорске. Это был теракт Baza: Мы знаем, что случилось в Магнитогорске. Это был теракт В этом фильме вы увидите кадры, которые ранее нигде не публиковались…

5 130 6 123351 27.12
8читать ;смотреть
Kмагнитогорск, взрывы, расследования, теракты, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8233858
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

6 4311836

Сегодня в эфире