Первый за два года большой обмен удерживаемыми лицами состоялся сегодня между самопровозглашенными республиками Донбасса и Киевом. ЛНР и ДНР, по сведениям ТАСС, передали 76 человек, Киев вернул 124 человека. Обмен прошел на линии соприкосновения сторон на КПП в районе Горловки. За ним наблюдали представители ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. Обмен показал положительную динамику в урегулировании конфликта на Востоке Украины, но обеим сторонам пришлось столкнуться с рядом трудностей. На это обращает внимание первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, в свою очередь, заявил , что обмен стал реальным результатом саммита в нормандском формате 9 декабря в Париже.