Губернатор штата : Нападение на дом раввина в пригороде Нью-Йорка во время Хануки нужно расценивать как теракт

Нападение на дом раввина в пригороде Нью-Йорка во время Хануки нужно расценивать как теракт. Об этом заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Накануне вечером мужчина, вооруженный мачете, зашел в дом раввина в Монси и атаковал собравшихся там. Пострадали 5 человек. Подозреваемый арестован.