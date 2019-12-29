Губернатор штата : Нападение на дом раввина в пригороде Нью-Йорка во время Хануки нужно расценивать как теракт

Нападение на дом раввина в пригороде Нью-Йорка во время Хануки нужно расценивать как теракт. Об этом заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Накануне вечером мужчина, вооруженный мачете, зашел в дом раввина в Монси и атаковал собравшихся там. Пострадали 5 человек. Подозреваемый арестован.
2019-12-29T18:30:00+03:00
2019-12-29T18:33:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 29 декабря 2019
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