Семь рыбаков провалились под лед на озере в Калужской области, трое погибли

По данным СК, все погибшие — местные жители, 34-летний мужчина, его 62-летний отец и еще один 52-летний рыбак. В настоящее время на месте работают следователи, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства трагедии.
2019-12-29T18:30:00+03:00
2019-12-29T18:33:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 29 декабря 2019
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