Чемпионы мира по легкой атлетике потребовали от ВФЛА разъяснений, что сделано для устранения нарушений

Чемпионы мира по легкой атлетике и медалисты мировых первенств потребовали от ВФЛА разъяснений, что сделано для устранения нарушений антидопинговых правил. Об этом спортсмены написали в открытом письме в Федерацию легкой атлетики. Письмо опубликовано в соцсетях Марии Ласицкене, Сергея Шубенкова и Анжелики Сидоровой. Спортсмены, в частности, спрашивают, что конкретно было сделано ВФЛА за последние полтора месяца для того чтобы процесс выдачи нейтральных статусов был возобновлён?
2019-12-29T18:30:00+03:00
2019-12-29T18:33:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 29 декабря 2019
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