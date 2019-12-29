Чемпионы мира по легкой атлетике потребовали от ВФЛА разъяснений, что сделано для устранения нарушений

Чемпионы мира по легкой атлетике и медалисты мировых первенств потребовали от ВФЛА разъяснений, что сделано для устранения нарушений антидопинговых правил. Об этом спортсмены написали в открытом письме в Федерацию легкой атлетики. Письмо опубликовано в соцсетях Марии Ласицкене, Сергея Шубенкова и Анжелики Сидоровой. Спортсмены, в частности, спрашивают, что конкретно было сделано ВФЛА за последние полтора месяца для того чтобы процесс выдачи нейтральных статусов был возобновлён?