Персональные данные более 28 тысяч пользователей портала госуслуг оказались в публичном доступе

Как рассказали Ъ в компании DeviceLock, информацию можно скачать на одном из теневых форумов. Его название не приводится из соображений безопасности пострадавших. Утечка произошла, возможно, еще в начале декабря — из-за ошибочной настройки программного обеспечения одного из серверов сайта. Украденные данные предположительно касаются пользователей из Ханты-Мансийского автономного округа.
2019-12-29T18:30:00+03:00
2019-12-29T18:32:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:30, 29 декабря 2019
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