Персональные данные более 28 тысяч пользователей портала госуслуг оказались в публичном доступе

Как рассказали Ъ в компании DeviceLock, информацию можно скачать на одном из теневых форумов. Его название не приводится из соображений безопасности пострадавших. Утечка произошла, возможно, еще в начале декабря — из-за ошибочной настройки программного обеспечения одного из серверов сайта. Украденные данные предположительно касаются пользователей из Ханты-Мансийского автономного округа.