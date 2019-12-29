Руководство «Газпрома» и украинских ведомств присоединились к переговорам по газу в Вене

Как передает ТАСС, здесь окончательно согласовывается пакет документов связанных с транзитом российского газа. 20 декабря Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит сроком на пять лет, а также об урегулировании взаимных претензий.
2019-12-29T20:00:00+03:00
2019-12-29T20:04:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:00, 29 декабря 2019
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