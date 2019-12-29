Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв пообещал в следующем году закрыть в регионе все мусорные свалки

Их обещают заменить современными комплексами по обработке бытовых отходов.



Глава соседнего с Москвой региона нарисовал жителям радужную картину: людям скоро перестанет досаждать неприятный запах от мусорных свалок. Поскольку их больше не будет. В Подмосковье из 39 действует 11 мусорных свалок, уточняет Интерфакс. Им осталось не больше года, уверяет Андрей Воробьёв.



Мусорные свалки заменят комплексы по переработке отходов. Несколько подмосковные власти уже открыли. Они работают, в том числе, в городских округах Рошаль и Зарайск. Кроме того действуют комплексы по переработке мусора в Коломне и Егорьевске и частично в Клину. Остальные, пообещал губернатор, достроят в следующем году. Между тем жители можайской области возмущены тем, что неподалёку от них построят мощный комплекс по переработке отходов. Люди жалуются на сильный запах с мусорной свалки в деревне Храброво. Она входит в охранную зону музея-заповедника Бородино и фактически находится на его территории. Свалка всё расширяется, запах становится всё сильнее. Протесты идут и вокруг полигона в Клину, где возводят аналогичное сооружение. Против ввоза отходов из Москвы бунтуют и в Шиесе в Архангельской области. Люди не хотят задыхаться. Мэр Сергей Собянин, выступая в Мосгордуме, недавно сообщил, что думает по этому поводу.



Газета «Коммерсант» в этом месяце назвала регионы, куда столичные власти планируют вывозить мусор. Это помимо Подмосковья соседние Калужская и Владимирская области. Глава последнего региона Владимир Сипягин обещал не допустить ввоза мусора из Москвы. Шиес в список в итоге не вошёл.



Бытовые отходы с 2022-го также будут свозить на четыре мусоросжигательных завода в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Воскресенске и Ногинске.



Осуществить этот замысел в такой короткий срок не получится. Об этом «Эху Москвы» рассказал директор программ российского отделения Гринпис Иван Блоков. Технической возможности для выполнения обещания Воробьева сейчас не существует, отметил Иван Блоков.