Киев и самопровозглашенные республики Донбасса обменялись удерживаемыми лицами

Как передает ТАСС, формула обмена составила «123 человека от Украины на 77 со стороны ДНР и ЛНР». В свою очередь, Источник телеканала «112 Украина» сообщил, что в рамках обмена на Украину вернулись 81 человек, в ЛНР и ДНР передали 139 человек. Офис президента Украины подтверждает освобождение 76-ти украинцев.

Обмен состоялся на КПП «Майорское» в районе Горловки. О передаче удерживаемых сторонами лиц в начале декабря на переговорах в Париже договорились лидеры «нормандской четвертки». В итоговом заявлении глав России, Украины, Германии и Франции говорилось, что речь идет об обмене по принципу «всех на всех». Все произошло сегодня на КПП «Майорское» в районе Горловки. Телеканал «Громадське» сообщает, что украинские власти передали сепаратистам бывших бойцов «Беркута», обвиняемых в убийстве протестующих на Майдане. Накануне Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи троих бывших бойцов «Беркута» Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, которых обвиняют в причастности к смерти 48 демонстрантов на улице Институтская в Киеве 20 февраля 2014 года. Отменили и домашний арест еще двоим бывшим беркутовцам, проходящим по этому делу. Процедуре предшествовали протесты в Киеве, но несмотря на недовольство людей, бойцы расформированного отряда «Беркут» были вывезены из киевского СИЗО и доставлены в Донбасс. Киев всех обеспечил документами, сообщили в аппарате украинского уполномоченного по правам человека. Представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский сказал, что Киев передает сепаратистам «преступников в обмен на освобождение героев». Это назвали демонстрацией всему миру ценности каждого гражданина страны. В офисе президента Зеленского подтвердили: взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. Сепаратисты передали Киеву тех, кто был захвачен в плен за время украинской операции на востоке страны.

Процедура обмена прошла успешно, но говорить о результатах пока рано. Так считает зампред международного комитета СФ Андрей Климов.

Обмен пленными между Украиной и ДНР подтверждает работу минских соглашений. Об этом «Эху Москвы» рассказал украинский политолог Вадим Карасев. Отношение к обмену на Украине неоднозначное. Кроме сторонников процедуры есть и противники, которые считают процесс обмена признанием капитуляции Украины, отметил Вадим Карасев.

О новом обмене удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом договорились 9 декабря 2019 года лидеры «нормандской четвертки» на переговорах в Париже.