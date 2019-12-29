Американский астронавт Кристина Кох побила рекорд продолжительности космических полетов среди женщин

28 декабря Кох провела свой 289-й день на МКС, куда она прибыла с очередной миссией 14 марта. Таким образом, она уже на сутки улучшила предыдущий рекорд, принадлежавшей ее соотечественнице Пегги Уитсон. По планам NASA полет Кох на МКС продлится до февраля 2020 года и продолжительность ее беспрерывного пребывания на станции составит 328 дней.
2019-12-29T17:30:00+03:00
2019-12-29T17:33:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 29 декабря 2019
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