В городе Монси (штат Нью-Йорк) мужчина напал на прохожих возле синагоги

Как сообщает в твиттере местная еврейская община, пять человек получили ножевые ранения. Все раненые — евреи-хасиды. Двое пострадавших госпитализированы в критическом состоянии. NBC News уточняет, что подозреваемый скрылся на автомобиле, но вскоре был задержан в районе Гарлема. The Guardian, в свою очередь пишет, что у нападавшего было мачете. По сведениям издания, нападение произошло у дома раввина. Газета отмечает, что за неделю празднования Хануки полиция получила как минимум шесть сообщений о нападениях в Нью-Йорке, которые могут быть связаны с антисемитизмом.
2019-12-29T17:30:00+03:00
2019-12-29T17:33:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 29 декабря 2019
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