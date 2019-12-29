В городе Монси (штат Нью-Йорк) мужчина напал на прохожих возле синагоги

Как сообщает в твиттере местная еврейская община, пять человек получили ножевые ранения. Все раненые — евреи-хасиды. Двое пострадавших госпитализированы в критическом состоянии. NBC News уточняет, что подозреваемый скрылся на автомобиле, но вскоре был задержан в районе Гарлема. The Guardian, в свою очередь пишет, что у нападавшего было мачете. По сведениям издания, нападение произошло у дома раввина. Газета отмечает, что за неделю празднования Хануки полиция получила как минимум шесть сообщений о нападениях в Нью-Йорке, которые могут быть связаны с антисемитизмом.