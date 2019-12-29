Украинская сторона подтверждает завершение процесса обмена с самопровозглашенными республиками Донбасса

Украинская сторона подтверждает завершение процесса обмена удерживаемыми лицами с самопровозглашенными республиками Донбасса. Как сообщает офис украинского президента, Киев получил 76 человек. они уже на подконтрольной Украине территории. Ранее ТАСС сообщал, что обмен завершился по формуле «123 человека от Украины на 77 со стороны ДНР и ЛНР.