Россиянка Наталья Непряева завоевала бронзовую медаль спринтерской гонки на «Тур де Ски»

Это уже второй подиум нашей лыжницы в сезоне.

Первый раз Непряева попала в призы в финской Руке, где стала третьей на 10-ти километровке классикой. И вот сегодня, уже в рамках Тур де Ски, Наталья прекрасно проявила себе и в спринте. Менее, чем полсекунды она уступила победительнице гонки Анамарии Лампич из Словении и лишь на три сотых секунды отстала от Майкен Фаллы из Норвегии, которая стала второй.

Там же, в Швейцарии, прошла и мужская спринтерская гонка. Здесь наши лидеры — Сергей Устюгов и Александр Большунов — завершили борьбу на стадии полуфинала. Зато пробился в шестерку лучших другой российский лыжник — Глеб Ретивых. Который в финале оказался четвертым. Ну а победу праздновал норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо.

Участники Тур де Ски вновь выйдут на лыжню уже в Италии в последний день уходящего года.