Власти Подмосковья обещают закрыть в следующем году все мусорные полигоны в регионе

Об этом в федеральном телеэфире заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. ИФ напоминает, что на сегодняшний день из 39 полигонов твердых бытовых отходов в Подмосковье были закрыты 28. Два полигона будут модернизированы в современные комплексы по переработке отходов.