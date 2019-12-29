Власти Подмосковья обещают закрыть в следующем году все мусорные полигоны в регионе

Об этом в федеральном телеэфире заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. ИФ напоминает, что на сегодняшний день из 39 полигонов твердых бытовых отходов в Подмосковье были закрыты 28. Два полигона будут модернизированы в современные комплексы по переработке отходов.
2019-12-29T17:00:00+03:00
2019-12-29T17:05:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:00, 29 декабря 2019
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