Завершен первый за последние два года обмен пленными в Донбассе

Украине сегодня передан 61 человек, Донецк и Луганск направили в Киев 51 человека.

Украинская сторона в рамках обмена передала Луганску нескольких россиян и гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги. Киев в ближайшее время должен освободить еще 6 человек и позволить им направиться в Самопровозглашенную Донецкую народную республику, сообщили представители ДНР. В свою очередь пленных из Донбасса передали Киеву. На пропускном пункте «Майорское» — «Горловка» на линии соприкосновения утром выстроилась длинная очередь из людей, которые направлялись на Украину. Двое пленных из списка Киева отказались покидать самопровозглашенную Донецкую народную республику. Киев и ЛНР и ДНР передали друг другу десятки человек, среди них были бойцы подразделения «Беркут», которых обвиняют в расстреле людей на Майдане в феврале 2014 года.

Об обмене в начале декабря договорились российский президент Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский. Переговоры проходили при участии глав Германии и Франции.



Предыдущий обмен пленными состоялся в декабре 2017 года.