Данные более 28 тысяч пользователей портала госуслуг оказались в открытом доступе

Как пишет Ъ, на утечку обратил внимание основатель DeviceLock Ашот Оганесян. В файле, выложенном на одном из форумов содержится информация о жителях одного из регионов страны, в том числе их ФИО, даты рождения, СНИЛС, ИНН, номера телефонов, адреса электронной почты, а также информация о семьях и детях. Оганесян считает, что эти данные могли находиться в открытом доступе с 3 декабря. Утечка могла произойти из-за ошибки в настройках программного обеспечения одного из серверов портала госуслуг. «Дыру» в безопасности, по сведениям Ъ, пытаются закрыть уже вторые сутки.
2019-12-29T16:32:00+03:00
2019-12-29T16:35:03+03:00
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16:32, 29 декабря 2019
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