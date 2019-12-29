Данные более 28 тысяч пользователей портала госуслуг оказались в открытом доступе

Как пишет Ъ, на утечку обратил внимание основатель DeviceLock Ашот Оганесян. В файле, выложенном на одном из форумов содержится информация о жителях одного из регионов страны, в том числе их ФИО, даты рождения, СНИЛС, ИНН, номера телефонов, адреса электронной почты, а также информация о семьях и детях. Оганесян считает, что эти данные могли находиться в открытом доступе с 3 декабря. Утечка могла произойти из-за ошибки в настройках программного обеспечения одного из серверов портала госуслуг. «Дыру» в безопасности, по сведениям Ъ, пытаются закрыть уже вторые сутки.