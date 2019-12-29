Российские легкоатлеты потребовали от ВФЛА прояснить ее позицию в связи с допинговым скандалом и мерах принятых после него. Как говорится в открытом письме спортсменов, Минспорта поставило перед федерацией задачу до начала декабря разработать и утвердить план по устранению нарушений антидопинговых правил, однако этого до сих пор не сделано. Открытое письмо подписали Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова. 9 декабря исполком ВАДА на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира. Причиной стали масштабные допинговые нарушения в российском спорте.
2019-12-29T16:31:00+03:00
2019-12-29T16:34:45+03:00
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16:31, 29 декабря 2019
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