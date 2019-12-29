Белорусские оппозиционеры провели в Минске очередную акцию против интеграции с Россией в рамках Союзного государства

Местные СМИ отмечают, что акция на этот раз была немногочисленной. В центре города на Октябрьской площади собрались несколько десятков человек. Милиционеры в происходящее не вмешивались, о задержаниях не сообщалось. Противники интеграции опасаются, что страна в результате такого сближения с Россией утратит независимость.