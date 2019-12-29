Белорусские оппозиционеры провели в Минске очередную акцию против интеграции с Россией в рамках Союзного государства

Местные СМИ отмечают, что акция на этот раз была немногочисленной. В центре города на Октябрьской площади собрались несколько десятков человек. Милиционеры в происходящее не вмешивались, о задержаниях не сообщалось. Противники интеграции опасаются, что страна в результате такого сближения с Россией утратит независимость.
2019-12-29T16:31:00+03:00
2019-12-29T16:34:03+03:00
https://echo.msk.ru/news/2562553-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:31, 29 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Реформа подоходного налога — кому выгодно Кремль пока устами Пескова заявляет, что «предметных разговоров или решений» по реформе пока нет. СМИ пишут о череде совещаний в АП и правительстве на эту тему. Очевидно, что «политический» блок хочет продавить это решение при глухом сопротивлении «экономического»...