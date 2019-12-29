Обмен удерживаемыми лицами между республиками Донбасса и Украиной завершен

Как передает ТАСС, формула обмена составила «123 человека от Украины на 52 со стороны самопровозглашенных республик». Как сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, Киеву переданы 52 человека, двое в последний момент от обмена отказались. В обмен ДНР получила 60 своих сторонников. Ранее представитель ЛНР в Контактной группе Ольга Кобцева сообщила о передаче Киеву 25 человек, Луганску переданы 63. Девять человек отказались от обмена и остались на Украине. Обмен проводился в районе пункта пропуска «Горловка — Майорское» при мониторинге со стороны ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.