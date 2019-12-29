Российские легкоатлеты написали открытое письмо руководству ВФЛА, в котором раскритиковали действия ВФЛА

Российские легкоатлеты написали открытое письмо руководству Всероссийской федерации легкой атлетики, в котором раскритиковали действия ВФЛА. И призвали федерацию рассказать о дальнейших шагах по выходу из кризиса.

Письмо написали наиболее успешные наши легкоатлеты — Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков. Еще в ноябре семи участникам дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, включая самого легкоатлета и возглавлявшего на тот момент ВФЛА Дмитрия Шляхтина, были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике объявил об их отстранении.

После чего Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации рекомендовал приостановить выдачу допуска российским спортсменам к соревнованиям в нейтральном статусе и пересмотреть саму процедуру присвоения статуса нейтральных атлетов. Кроме того, был приостановлен процесс восстановления членства ВФЛА, который длится с 2015 года.

Ввнеочередная отчетно-выборная конференция ВФЛА пройдет в Москве 28 февраля.