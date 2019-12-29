В Свердловской области потерявшиеся туристы самостоятельно вернулись на базу

Состояние их здоровья удовлетворительное – сообщает региональное МЧС. Кроме того, в ходе поисков помощь потребовалась четверым волонтерам, задействованным в операции. По предварительным данным, у них сломались снегоходы и они не могут продолжать движение.

Ранее поисково-спасательный отряд выдвинулся на поиски двух человек, выехавших накануне с турбазы в сторону горного хребта. Их искали в том числе и с воздуха с помощью вертолета МЧС.