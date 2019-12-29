На берегах Японии в уходящем году обнаружили почти 160 рыболовецких шхун-призраков из Северной Кореи

По информации береговой охраны страны восходящего солнца, вероятно, эти лодки, на борту которых часто находят человеческие останки, принадлежат промысловикам из соседнего государства.

Небольшие рыбацкие деревянные корабли прибивает в побережью Японских островов далеко не впервые, но минувший год стал одним из самых «урожайных» в этом смысле. Судя по всему, рыбаки заходят слишком далеко в море в поисках улова и либо теряются и гибнут от голода или сильного шторма. Как сообщает газета «Иомиури» со ссылкой на береговую охрану Японии, в значительном числе случаев на лодках имеются надписи на корейском языке и истлевшие останки людей. Возможно, это браконьеры из КНДР, которых заставило выйти на неподготовленных для этого судах в море бедственное положение в своей стране. В прошлом году наблюдалось еще большее число случаев таких «находок» — 225, но само явление фиксируется почти пять лет, с тех пор как из-за внешних санкций Пхеньян существенно активизировал нелегальную торговлю рыбопродуктами с Китаем для получения валютной выручки, а для добычи морепродуктов промысловики оказываются перед необходимостью выходить в чужие территориальные воды.

Ранее выдвигались предположения, что на лодках пытаются бежать из КНДР. Впрочем, в ряде случаев. когда на шхунах находили живых людей, те требовали, чтобы их переправили обратно в КНДР.