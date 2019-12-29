Полторы сотни рыболовецких шхун, предположительно из КНДР, было выброшено в этом году на японское побережье

Данные береговой охраны приводит газета «Иомиури». Больше всего кораблей нашли на самом северном острове Хоккайдо, со стороны, обращенной к Японскому морю. В Токио полагают, что это свидетельствует о бедственном положении жителей Северной Кореи. Судя по всему, мировые санкции против Пхеньяна заставили власти страны максимально активизировать рыболовство для дальнейшей продажи морепродуктов в Китай. При этом в промысле зачастую участвуют шхуны, не предназначенные для плавания в открытом море.