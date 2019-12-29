Полторы сотни рыболовецких шхун, предположительно из КНДР, было выброшено в этом году на японское побережье

Данные береговой охраны приводит газета «Иомиури». Больше всего кораблей нашли на самом северном острове Хоккайдо, со стороны, обращенной к Японскому морю. В Токио полагают, что это свидетельствует о бедственном положении жителей Северной Кореи. Судя по всему, мировые санкции против Пхеньяна заставили власти страны максимально активизировать рыболовство для дальнейшей продажи морепродуктов в Китай. При этом в промысле зачастую участвуют шхуны, не предназначенные для плавания в открытом море.
2019-12-29T15:30:00+03:00
2019-12-29T15:34:31+03:00
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15:30, 29 декабря 2019
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