В американском штате Нью-Йорк полиция задержала подозреваемого в нападении у дома раввина

По данным полиции, злоумышленник ворвался с ножом в помещение во время празднования Хануки. В результате нападения пострадало пять человек – такие данные приводит в Фейсбуке местная полиция. Все раненые – евреи-хасиды, двое из них в критическом состоянии.

Ранее Associated Press сообщало о рекордном количестве массовых убийств в этом году в США. Всего так квалифицировали 41 преступление. Всего жертвами таких преступлений стали свыше двухсот человек.