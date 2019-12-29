По данным полиции, злоумышленник ворвался с ножом в помещение во время празднования Хануки. В результате нападения пострадало пять человек – такие данные приводит в Фейсбуке местная полиция. Все раненые – евреи-хасиды, двое из них в критическом состоянии.
Ранее Associated Press сообщало о рекордном количестве массовых убийств в этом году в США. Всего так квалифицировали 41 преступление. Всего жертвами таких преступлений стали свыше двухсот человек.
В американском штате Нью-Йорк полиция задержала подозреваемого в нападении у дома раввина
По данным полиции, злоумышленник ворвался с ножом в помещение во время празднования Хануки. В результате нападения пострадало пять человек – такие данные приводит в Фейсбуке местная полиция. Все раненые – евреи-хасиды, двое из них в критическом состоянии.