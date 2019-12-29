В Москве простились с художественным руководителем «Современника» Галиной Волчек

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек всегда помогала молодым актерам реализовать себя в профессии. Об этом рассказал актер Александр Олешко.

Галина Волчек скончалась в возрасте 86 лет. Сегодня ее похоронят на Новодевичьем кладбище