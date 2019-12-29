Данные пользователей «Госуслуг» утекли в сеть

В свободном доступе, предположительно, оказались сведения 30 тысяч жителей Ханты-Мансийского автономного округа, – пишет «Коммерсант» со ссылкой на сервис по защите информации DeviceLock. Инцидент произошел из-за ошибочной настройки программного обеспечения. Так называемая «дыра» была обнаружена еще в начале месяца, но до сих пор не закрыта.

Среди данных, о которых идет речь – имена пользователей, даты рождения, СНИЛС и ИНН, номера телефонов и электронная почта.

Профильные ведомства информацию об утечке пока не прокомментировали.