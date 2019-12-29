Данные почти 30 тысяч пользователей портала Госуслуги по некоторым сведениям оказались в публичном доступе

Об инциденте стало известно «Коммерсанту».

Файл с данными более 28 тысяч пользователей оказался на одном из форумов в даркнете — теневом сегменте интернета. Речь предположительно идёт о жителях Ханты-Мансийского округа, которые регистрировались на сайте Госуслуг. В открытый доступ помимо анкетных данных попали номера телефонов пользователей, информация о детях, а также СНИЛС и ИНН, пишет «Коммерсант». Это по его данным случилось ещё в начале месяца. Причиной утечки специалисты называют ошибочную настройку программного обеспечения одного из серверов госпортала. Проблема с безопасностью ещё не решена, так называемая «дыра» до сих пор не закрыта, отмечает СМИ. Степень угрозы пока не ясна. Об утечке данных рассказали в компании, которая специализируется на защите информации и пытается предотвратить такие инциденты. При этом на сервере, откуда её украли, как рассказали в компании есть более серьёзные данные, к примеру токены — то есть электронные ключи авторизации для доступа в личные кабинеты с мобильных устройств.

В Ростелекоме, на площадке которого находится сервер, а также Роскомнадзоре и министерстве связи возможную утечку пока не комментировали. Ранее Сбербанк дважды выявлял утечки данных своих клиентов. Там сказали о пяти тысячах пострадавших, но по данным ряда СМИ их может быть намного больше.