В Минске около сотни человек вышли на митинг против интеграции Белоруссии с Россией

Как пишет газета «Наша Нива», это уже пятая подобная акция в этом месяце. На митинг жителей страны призывал выйти сопредседатель незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. Сам он несколько дней назад был задержан и арестован на 15 суток.

7 и 20 декабря лидеры России и Белоруссии встречались в Сочи и Санкт-Петербурге, где в том числе обсуждали интеграцию в рамках Договора о создании Союзного государства.