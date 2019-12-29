Пассажиров поезда, который пришел в Крым из Петербурга внесли в базу данных украинского сайта Миротворец

Туда попали даже журналисты.

О попадании в базу миротворца один из активистов, составляющих списки, написал журналисту издания Фонтанка.ру Венере Галеевой. Она по заданию редакции села в вагон поезда «Таврия» и из Петербурга доехала до Севастополя. В базу данных миротворца попали и другие журналисты и блогеры, а также пассажиры поезда, которых упоминали в материалах. На сайте миротворца опубликованы имена людей, которые без разрешения властей Украины ездили в Крым или участвовали в боевых действиях на Донбассе. Первый поезд из Петербурга в Севастополь отправился несколько дней назад, всего на нем ехали около шестисот человек.

В базе сайта миротворец находятся многие журналисты, например Владимир Познер и Андрей Малахов.