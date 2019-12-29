Губернатор Подмосковья пообещал закрыть все областные свалки

Андрей Воробьев планирует это сделать к концу следующего года.

Победу мы надеемся получить к концу 2020 года, когда закроем все городские свалки и их больше не будет в природе, как таковых, существовать, заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев, цитату приводит агентство «Интерфакс». В частности, в следующем году планируют закрыть мусорные полигоны в Волоколамске, Люберцах и Серпухове. С требованием о ликвидации свалок к губернатору неоднократно обращалась жители региона. В Подмосковье проходили многочисленные акции протеста, на акциях люди призывали убрать старые и не создавать новые свалки. На данный момент в Московской области действуют 11 мусорных полигонов, отмечает газета «Ведомости». Регион в этом году начал переход на новую систему обращения с отходами. В единых платежных документах появилась соответствующая отдельная строка. Тариф на вывоз мусора был включен в статью за содержание и ремонт домов и составил 8 руб. за 1 кв. м жилья.

Власти Подмосковья уверяют, что не намерены повышать тарифы за вывоз мусора.