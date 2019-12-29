Футбольный клуб «Монако» снова уволил главного тренера Леонарду Жардима. Его место занял Роберт Морено. Как говорится на сайте команды, контракт заключили до лета 2020 года.
Жардим в конце прошлого года уже покидал «Монако», однако спустя несколько месяцев клуб вернул португальца и подписал с ним соглашение на два с половиной сезона. Сейчас команда российского предпринимателя Дмитрия Рыболовлева занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции. В составе «Монако» играет член сборной России Александр Головин.
Футбольный клуб «Монако» снова уволил главного тренера Леонарду Жардима
Футбольный клуб «Монако» снова уволил главного тренера Леонарду Жардима. Его место занял Роберт Морено. Как говорится на сайте команды, контракт заключили до лета 2020 года.