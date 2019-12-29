Футбольный клуб «Монако» снова уволил главного тренера Леонарду Жардима. Его место занял Роберт Морено. Как говорится на сайте команды, контракт заключили до лета 2020 года.

Жардим в конце прошлого года уже покидал «Монако», однако спустя несколько месяцев клуб вернул португальца и подписал с ним соглашение на два с половиной сезона. Сейчас команда российского предпринимателя Дмитрия Рыболовлева занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции. В составе «Монако» играет член сборной России Александр Головин.