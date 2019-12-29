Спасатели ищут двух туристов, пропавших на снегоходе в Свердловской области

Двух человек, выехавших на снегоходе в субботу и исчезнувших в Свердловской области, ищет спасательная группа.

«В Карпинском городском округе ведутся поиски двух туристов, которые вчера на снегоходах отправились с туристической базы «Звезда», находящейся в 110 километрах от Карпинска в направлении горного хребта «Кваркуш» Пермского края», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

На поиски незарегистрированной туристической группы выдвинулись шесть человек Карпинского поисково-спасательного отряда.

Дополнительно на поиски туристов днем из Екатеринбурга вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с пятью спасателями Уральского регионального поисково-спасательного отряда на борту.