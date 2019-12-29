В США за текущий год произошло рекордное количество массовых убийств

Всего так квалифицировали 41 преступление – передает Associated Press. Девять случаев стрельбы, в которых погибло четыре и более человека, за исключением самого злоумышленника, произошли в общественных местах. Другие были зафиксированы в домах, на рабочих местах или барах. Всего жертвами таких преступлений стали свыше двухсот человек. Статистика ведется с 1970-х годов.