В США за текущий год произошло рекордное количество массовых убийств

Всего так квалифицировали 41 преступление – передает Associated Press. Девять случаев стрельбы, в которых погибло четыре и более человека, за исключением самого злоумышленника, произошли в общественных местах. Другие были зафиксированы в домах, на рабочих местах или барах. Всего жертвами таких преступлений стали свыше двухсот человек. Статистика ведется с 1970-х годов.
2019-12-29T14:30:00+03:00
2019-12-29T14:32:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2562503-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:30, 29 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Реформа подоходного налога — кому выгодно Кремль пока устами Пескова заявляет, что «предметных разговоров или решений» по реформе пока нет. СМИ пишут о череде совещаний в АП и правительстве на эту тему. Очевидно, что «политический» блок хочет продавить это решение при глухом сопротивлении «экономического»...