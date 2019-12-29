США, по данным российских военных, усилили активность Военно-морских сил вблизи Чукотки

Увеличен состав группировок, отрабатываются вопросы высадки морского десанта – сказал в эфире телеканала «Звезда» начальник регионального штаба Михаил Биличенко. Ранее министр обороны Сергей Шойгу отметил, что Пентагон планирует развернуть в Европе и на Востоке ракеты средней дальности. В следующем году НАТО намерен провести учения Defender Europe, в которых будут задействованы почти 40 тысяч военнослужащих из США и других стран.
2019-12-29T14:30:00+03:00
2019-12-29T14:31:37+03:00
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14:30, 29 декабря 2019
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