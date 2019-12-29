В Вене стартовал четвертый день российско-украинских переговоров по газу

Как рассказал журналистам представитель «Газпрома», накануне диалог закончился глубокой ночью и сегодня возобновился рано утром. Текущий контракт истекает 31 декабря. Как написал в Фейсбуке глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев, «борьба идет за каждую запятую».

Итоговый протокол о продлении транзита газа через Украину сроком на пять лет стороны подписали еще на прошлой неделе. Позавчера стало известно, что «Газпром» по решению Стокгольмского арбитража выплатил «Нафтогазу» 3 миллиарда долларов. Накануне Киев свои снял претензии на почти 7,5 миллиардов.