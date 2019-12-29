Семьи американских военных подали иск к подрядчикам властей США, обвинив их в финансировании Талибана

Семьи американских военных, погибших в Афганистане, подали иск к подрядчикам властей США и международным компаниям, обвинив их в финансировании Талибана (Запрещенная в России террористическая организация).

Семьи более чем ста американских военных, погибших или раненных в Афганистане с 2009 по 2017 год, подали иск к компаниям-подрядчикам американских властей в федеральный суд Округа Колумбия. Истцы обвиняют крупные американские и международные компании в области военное безопасности, которых правительство США нанимало в качестве подрядчиков, в том, что они платили деньги Талибану за предоставление защиты, тем самым финансируя терроризм. В иске говорится, что платежи Талибану были частью обычной практики определенных коррумпированных подрядчиков, которые пытались сэкономить деньги на безопасности, расплачиваясь с талибами. Для перевода платежей агентам Талибана компании использовали сеть субподрядчиков и частных охранных групп — а в некоторых случаях талибы находились на зарплате у этих компаний. Все это происходило в период, когда Талибан был в союзничестве с Аль-Кайедой и устраивал насильственные кампании против американских сил и их союзников. Компании-подрядчики, среди них Centerra Group, DAI Global, Louis Berger Group and Janus Global Operations, предпочитали платить за защиту талибам, чем прибегать к помощи американских военных, с целью экономии. В иске говорится, что ответчики, таким образом, несут ответственность за действия талибов, в результате которых погибли или были ранены американские граждане в Афганистане.

Названные в иске компании-подрядчики в период за 10 лет получили от американского агентства по международному развитию Афганистана 1 миллиард долларов.