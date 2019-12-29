Представители самопровозглашенных республик Донбасса в рамках обмена передали Киеву первых 25 человек

Видеотрансляцию с места событий ведет офис украинского президента. Всего, по данным источника «Интерфакса», ЛНР и ДНР должны передать 120 пленных и получить 80 – в том числе отпущенных накануне экс-бойцов «Беркута», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году. Соглашение об обмене было достигнут еще в начале месяца на саммите в нормандском формате.

Достигнутые договоренности по обмену военнопленными и сам обмен показывают положительную динамику в вопросе урегулирования конфликта на Востоке Украины. Такое мнение нам высказал первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. По его словам, при этом, при достижении договоренностей обеим сторонам пришлось столкнуться с рядом трудностей.

Затулин заметил, что на Украине появилась практика формирования так называемого «обменного фонда»: людей, приезжающих с территории ЛНР и ДНР зачастую сразу арестовывают для того, чтобы в дальнейшем использовать их в качестве «обменного материла».