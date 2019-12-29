Обмен пленными — положительное событие в урегулировании конфликта на Украине – депутат ГД Затулин

Обмен пленными между Киевом и Донбассом — положительное событие в урегулировании конфликта на востоке Украины. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя Госдумы России по делам СНГ Константин Затулин.

Вместе с тем он отметил, что проблем при реализации этой процедуры все еще достаточно. «Главным препятствием являлась практика Украины, когда они освобождают заключенных по обмену, а затем вновь открывают в отношении них уголовные дела, то есть фактически продолжают преследовать. Это обессмысливало саму процедуру обмена. Вроде бы в результате упорных переговоров удалось достичь согласия, что такого быть не должно», — привел пример К.Затулин.

Депутат добавил, что кроме того, остается вопрос, как посчитать удерживаемых лиц и кого к ним относить. «На Украине часто задерживают людей, которые приезжают из ДНР и ЛНР к своим родственникам, и в дальнейшем они становятся материалом для обмена», — пояснил К.Затулин.

Он также подчеркнул, что урегулирование конфликта возможно только при принятии закона об особом статусе Донбасса. «Я не являюсь большим оптимистом в том, что касается других шагов, соответствующих минским договоренностям. Судя по всему, Украины на эти шаги не готова. Речь идет о законе об особом статусе Донбасса, который был бы согласован с донецкой стороной, отражен в Конституции и носил постоянный характер. А то, что сейчас Украина пытается выдать за это решение — так называемый закон о децентрализации — на самом деле является прямо противоположным действием», — заключил К.Затулин.